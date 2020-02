Brieftaubenzüchter wählten neuen Vorstand

Im Zeichen der Neuwahlen stand die Generalversammlung des Brieftaubenzuchtvereins, wobei als neuer Vorsitzender Tiemo Natterer an die Spitze des Vereins gewählt wurde. Auch für die neue Flugsaison gab es schon die entsprechenden Festlegungen.

Vorsitzender Tiemo Natterer informierte die Versammlungsteilnehmer über die Tagung des Regionalverbandes Oberfranken-Nordost und die Mitgliederversammlung der Transportgemeinschaft Oberfranken in Ludwigschorgast. Wichtigste Punkte waren unter anderem die neue Transportordnung, das Messen und Aufzeichnen der Temperaturen beim Einsetzen der Tauben sowie die Änderungen der Vorbezeichnungen bei den Gold-, Silber- und Bronze-Medaillenflügen, wobei nur noch die drei schnellsten Tauben eines jeden Züchters gewertet werden.

Weiterhin sprach der Vorsitzende darüber, dass die Transportgemeinschaft einen neuen Kabinenexpress angeschafft habe, der die Tauben künftig zu den jeweiligen Auflassorten bringt. Erfreulicherweise sei dafür keine Autobahnmaut zu entrichten, was die Transportkosten senke.

Zügig gingen die Wahlen vonstatten, die zu folgendem Ergebnis führten. Vorsitzender Thiemo Natterer, Zweite Vorsitzende Sandra Natterer, Beitrags- und Ringkassier Tiemo Natterer, Kassenprüfer Martin Harder und Stanislaw Sobel.

Anschließen wurden die Ringe für das Jahr 2020 an die Züchter verteilt sowie die Unterlagen für die Vorflüge, die Alttierflüge, die Alttier-Preisflüge, die Vorflüge der Jungtauben und die Jungtauben-Preisflüge ausgegeben. Vorsitzender Tiemo Natter ging dabei bereits ins Detail und sprach über die drei Vorflüge (Trainingsflüge), die voraussichtlich am 17. April (Schonungen), 20. April (Arnstein) und 24. April (Karlstadt) starten werden, sofern die Witterung mitspielt. Für die Alttauben befinden sind 13 Preisflüge in der Planung. Dieter Radziej