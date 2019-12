Brieftaubenzucht ist Kulturgut

Schon in der Antike ist die Botentaube als wichtiger Informationsüberbringer bekannt. In der Folgezeit wurde diese Dienstleistung der schnellen und sicheren Nachrichtenübermittlung immer weiter gefördert und von den Menschen sehr geschätzt. Auch für die Nachrichteninformationsdienste war die Brieftaube bis Anfang der 1960er Jahre eine nicht zu ersetzende Hilfe bei der schnellen und sicheren Nachrichtenübermittlung.

Mit dem Einzug der modernen Kommunikationstechnik wurde diese besondere Fähigkeit der Brieftaube jedoch nicht mehr gebraucht. Jedoch im Brieftaubenwesen wird die Orientierungs- und Heimkehrfähigkeit dieser intelligenten Tiere bewahrt und gepflegt.

Von Mai bis September

Um das genetisch verankerte Orientierungsvermögen der Tauben zu erhalten, beteiligen sich die einzelnen Züchter in speziellen Wettflügen, um zu ermitteln, wer die Tauben mit dem besten Orientierungsvermögen und den optimalen körperlichen Fähigkeiten dafür besitzt, den Sieg zu erringen und als schnellste den heimatlichen Schlag zu erreichen. Brieftauben fliegen in der Regel zwischen 1400 und 1000 Meter pro Minute und das über Entfernungen von bis zu 700 Kilometer. So beträgt der Endflug, der von einem Vorort von Paris aus gestartet wird, 634 Kilometer Luftlinie bis zur Heimat.

Mutterland des Brieftaubensports

Der moderne Brieftaubensport, der auf dem Prinzip der Wettflüge beruht, entstand vor über 200 Jahren in Belgien, wo es auch heute noch sehr viele Liebhaber und sogar Profis gibt. So wurde 2018 die belgische Brieftaube mit dem Namen "Armando" für stattliche 1,25 Millionen Euro an einen chinesischen Millionär verkauft. Seit ungefähr 20 Jahren gilt die Brieftaube in fernöstlichen Ländern als Statussymbol und die reichsten chinesischen Unternehmer geben astronomische Summen für Brieftauben und deren Haltung aus.

Pure Liebhaberei

In der Reisevereinigung Fränkische Schweiz gibt es aktuell 43 aktive Schläge, davon zehn aus Kirchehrenbach. Die Brieftaubenzucht wird in der Fränkischen Schweiz als reines Hobby ausgeübt.

An den 18 Sonntagen von Mai bis September stehen die fränkischen Züchter im Garten und blicken in den Himmel, um die Ankunft ihrer Tauben zu erwarten. Die Brieftauben besitzen wie die Zugvögel einen angeborenen Orientierungssinn und fliegen von dem ihnen unbekannten Auflassort immer die schnellste Route zurück zu ihrem Heimatschlag. Wie genau sich die Tauben dabei orientieren, hat die Forschung bis heute nicht eindeutig klären können. Erwiesen ist jedoch, dass sich die Brieftauben auch das Erdmagnetfeld zunutze machen und polarisiertes Licht wahrnehmen können.

Das schnellste Drittel der heimkehrenden Tauben erhält einen "Preis" zugeschrieben, und am Ende der Saison werden die Züchter mit den fünf erfolgreichsten Tauben geehrt. Da die Taube in der natürlichen Ordnung ein Beutetier darstellt, kann es bei jedem Verlassen des Schlages zu Angriffen und Gefahren kommen. Eine Taube, die bei ihrem Flug verletzt wird oder sich bei der Heimkehr verirrt, kann daher über den an ihrem Fuß befindlichen Telefonring dem Besitzer gemeldet werden, so dass einer sicheren Heimkehr nichts mehr in Wege steht.

Die Altflug-Meisterschaft (bei 13 Flügen) der Kirchehrenbacher Züchter: Altflugmeister mit deutlichem Vorsprung wurde die aus den Züchtern Georg und Stefan Albert, Alfons und Sigrid Postler, Reinhard Böhm und Thorsten Peske bestehende Schlaggemeinschaft (SG) "Heugasse" mit 52 Preisen, vor der SG Mirsberger/Wölfel (47 Preise), der SG Heidi und Stefan Zimmermann (47), Bernd Hübschmann (46) und Ernst Zametzer (40).

Die Jährigen-Meisterschaft ging an Heidi und Stefan Zimmermann (30 Preise), die Weibchen-Meisterschaft mit 29 Preisen an die SG Mirsberger/Wölfel und die General-Meisterschaft ans die SG Heugasse (85 Preise).

Das bestgereiste Weibchen mit elf Preisen (welches zugleich auch noch die bestgereiste jährige Taube im Verein ist), stellte wiederum die erfolgreiche SG Mirsberger/Wölfel.

Das bestgereiste Männchen mit zwölf Preisen besitzt die SG Heugasse. Die insgesamt schnellste Taube des Flugjahres 2019 stellte die SG Heugasse. Die Jungflugmeisterschaft (fünf Flüge) sicherte sich ebenfalls die SG Heugasse mit 25 Preisen, gefolgt von der SG Mirsberger/Wölfel (25), der SG Märkel M, S, L (25), Ernst Zametzer (24) und Bernd Hübschmann (20). red