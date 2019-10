Der Briefmarkensammlerverein e.V. Bad Kissingen trifft sich am Mittwoch, 6.November, um 19.30 Uhr in der Brasserie, da die Weinstube Kirchner Betriebsurlaub hat. Die Folgetermine finden dann jedoch wieder wie gewohnt in der Weinstube Kirchner (Jakobusklause) statt, teilt der Verein mit. sek