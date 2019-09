Briefmarken in Hülle und Fülle

Der Briefmarken- und Münzsammlerverein Bamberg veranstaltet am Sonntag, 29. September, von 9 bis 14 Uhr seinen Großtauschtag im Bürgersaal der Gemeinde Bischberg, zu dem alle Interessierten bei kostenlosem Eintritt eingeladen sind. In diesem Jahr gibt es laut Mitteilung des Vereins folgende Besonderheiten: Zu Ehren des in Bischberg geborenen Reichstagsabgeordneten Johann Leicht bringt die Deutschen Post einen offiziellen Sonderstempel mit und stempelt bis 14 Uhr alle ihr übergebenen Briefe. Als weiterer Höhepunkt verkauft der Verein 20 verschiedene Briefmarken individuell und einen Sonderumschlag, mit dem diese postgültigen Marken beklebt und am Sonderpostamt gestempelt werden können. Besonders geeignet sei hierfür die Marke, die den Politiker Leicht zeigt.

Auch die Marke zu Ehren des Bamberger Kinderbuchautors Paul Maar mit einer Abbildung seiner Figur Sams dürfte von besonderem Interesse sein. Maar wird ab 11 Uhr die Veranstaltung besuchen und Autogramme verteilen. Die anderen 18 Marken zeigen überwiegend Motive mit einem Bezug zu Bamberg. Neben den Persönlichkeiten König Konrad III., Kaiser Heinrich II. und Papst Clemens II. werden unter anderem E.T.A. Hoffmann und von Stauffenberg gezeigt. Außerdem wird an fünf in Bamberg gedrehte Kino- und Fernsehfilme erinnert.

Weitere Informationen und alle Markenentwürfe sind auf der Homepage des Vereins nachzulesen im Internet unter www.briefmarkenverein-bamberg.de. red