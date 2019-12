Briefmarathon am Maxplatz

Auch dieses Jahr ruft die Stadtgruppe Bamberg von Amnesty International am Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zur Teilnahme am jährlich stattfindenden Briefmarathon auf. Alle, die sich für junge Menschenrechtsaktivisten einsetzen wollen, sind eingeladen, sich am Dienstag, 10. Dezember, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr am Maxplatz vor dem Wöhrl an der weltweiten Schreibaktion zu beteiligen. Dieses Jahr ist ein Jahr der großen Protestbewegungen. Junge Aktivisten setzen sich weltweit für Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit oder Klimagerechtigkeit ein. In diesem Jahr wird deshalb mit dem Briefmarathon für die Rechte von zehn jungen Menschen gekämpft, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Am selben Ort findet in der Zeit von 17 bis 18 Uhr der alljährliche Schweigekreis statt, um auf die fortwährenden Verletzungen der Menschenrechte hinzuweisen. red