Briefkasten in der Nacht gesprengt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist mindestens ein Briefkasten im Wohngebiet in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) mit einem Böller gesprengt worden. Der Briefkasten wurde dabei völlig demoliert. Gegen 3.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es zu einem weiteren lauten Knall gekommen sei. Ob es dabei erneut zu Schäden kam, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 zu wenden.