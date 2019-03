Briefkasten der Post aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des Samstags einen Briefkasten der Deutschen Post in Mönchröden aufgebrochen. Anschließend wurden darin befindliche Briefe auf die Straße geworfen, wodurch ein Teil von ihnen vollständig durchnässt und dadurch unzustellbar wurde. Ob Postsendungen auch entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Neustadt, die unter anderem wegen Verletzung des Briefgeheimnisses, des besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung Ermittlungen aufgenommen hat, bittet um Zeugenhinweise, die sie unter der Rufnummer 09568/94310 entgegennimmt.