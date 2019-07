Briefkasten beschädigt

In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag wurde der Briefkasten eines Anwesens in der Straße "Am Damm" von einem Unbekannten beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Tatverdächtig könnte ein junger Mann mit Vollbart und Tätowierungen an beiden Armen sein, der vom geschädigten Hauseigentümer angesprochen wurde. Der Mann soll einen schwarz-weißen Rucksack und ein schwarzes Fahrrad mit sich geführt haben. Eventuelle Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.