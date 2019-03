Briefkasten angefahren

Vermutlich durch einen Verkehrsunfall wurde ein Briefkasten in der Baumallee auf Höhe der Hausnummer 2 beschädigt. Die Polizei Bad Brückenau grenzt in ihrem Bericht den Tatzeitraum auf den Freitag, 22. Februar, bis zum Montag, 25. Februar, ein. Möglicherweise passierte der Unfall im Zusammenhang mit dem Faschingszug am letzten Sonntag. An diesem Tag war das Verkehrsaufkommen in Zeitlofs um ein Vielfaches höher als normal. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060. pol