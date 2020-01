Briefkästen mit Böller beschädigt

An Neujahr, Mittwoch, 1. Januar, um 6 Uhr morgens, wurden in der Badergasse in Fladungen zwei nebeneinander an einer Hauswand angebrachte Briefkästen mit einem Silvesterböller gesprengt. Sachdienliche Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizeiinspektion Mellrichstadt, Tel.: 09776/8060. pol