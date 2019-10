Unter dem Titel "Wir wurden geschoben wie Marionettenfiguren" liest Gerd Berghofer am Montag, 21. Oktober, im Schloss Sassanfahrt aus dem dritten Band von "Die Anderen" über die Georgensgmünder Juden und wechselt über in eine neue Perspektive. In vielen Briefen kommen die Betroffenen zu Wort und geben den heute Lebenden Einblick in ihre Gefühls- und Seelenwelt. Die Lesung ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Kunst- und Kulturbühne Hirschaid mit der VHS Bamberg-Land und beginnt um 20 Uhr. red