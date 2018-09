Brief an die Haßfurter Kinder

Am Freitag, 5., und Samstag, 6. Oktober, findet in der Innenstadt das 41. Haßfurter Straßenfest statt. Aus diesem Anlass richtet der Vorsitzende des Straßenfest-Fördervereins Haßfurt, Stephan Schneider, eine Aufforderung an die Kinder der Stadt, sich rege am Kinderflohmarkt in der Unteren Hauptstraße an beiden Straßenfesttagen zu beteiligen. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Liebe Kinder!

Wie ihr sicherlich gehört habt, veranstaltet der Straßenfest-Förderverein Haßfurt mit Haßfurter Geschäftsleuten und Vereinen am Freitag, 5., und am Samstag, 6. Oktober, das 41. Haßfurter Straßenfest. Innerhalb des Festes findet auch heuer der Kinderflohmarkt in der Unteren Hauptstraße statt. Dort habt ihr die Möglichkeit, gebrauchte Spielsachen oder sonstige Gegenstände, die ihr nicht mehr behalten wollt, zu verkaufen. Andere Kinder sind vielleicht froh, wenn sie diese Sachen günstig erwerben können.

Im vergangenen Jahr ist dieser Flohmarkt außerordentlich gut gelaufen, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch heuer wieder mitmacht.

Wegen der mit Sicherheit zu erwartenden großen Nachfrage bitte ich um euer Verständnis, dass pro Kind nur ein Berechtigungsschein für eine der nachstehenden Zeiten ausgegeben werden kann: Freitag, 5. Oktober, von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 14 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Den hierfür benötigten Berechtigungsschein könnt ihr ab Montag, 17. September, während den Dienststunden im Rathaus der Stadt Haßfurt, Hauptstraße 5, Zimmer 2, bei den Damen Grümpel oder Jäger abholen. Die Berechtigungsscheine sind bitte persönlich abzuholen. Eine Vorreservierung ist nicht möglich. Habt bitte dafür Verständnis, dass wir auch in diesem Jahr aus rein organisatorischen Gründen pro Berechtigungsschein zwei Euro als Teilnahmegebühr einbehalten müssen.

Ich darf Euch schon jetzt viel Spaß und Vergnügen auf dem Kinderflohmarkt und auf dem Haßfurter Straßenfest wünschen! red