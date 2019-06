Fast zwei Jahrzehnte lang spielten die etwa 40 Mitglieder des Bad Kissinger Rakoczy-Bridge-Clubs in der Groppstraße. Kürzlich mietete sich der Club beim TSV ein und trifft sich nun ab 2. Juli zum Turnier-Bridge in dessen Saalbau in der Landwehrstraße 2. Die Spielzeiten bleiben dienstags und donnerstags jeweils von 14 bis 18 Uhr. Interessierte sind nach Anmeldung bei der Vorsitzenden, Dorothee Tuchscherer, Tel.: 0971/785 29 715 willkommen. Foto: Sigismund v. Dobschütz