Bricht der Krug?

Die Theatergruppe im Eberner Stadtteil steht wieder auf der Bühne. Bei fünf Aufführungen zeigt sie im Saal des Gasthauses Hümmer das Stück "Die Bierverschwörung". Ein Schwank mit garantiert schwankenden Akteuren!

Aus der Dorfwirtschaft wird dann, so steht es in den Regieanweisungen, das Gasthaus "Zum Krug", eine ziemlich heruntergekommene Eckkneipe. Wirt Carsten Bier ist mächtig aufgeregt, denn Stammgast Martin Remy hat aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass am nächsten Tag jemand vom Gesundheitsamt der Kneipe einen Besuch abstatten will.

Da Carsten mit der Hygiene auf Kriegsfuß steht, gilt es, die Bar so schnell wie möglich auf Vordermann zu bringen. Sollte das nicht klappen, wird sich garantiert Kai Pirinha, Besitzer der Trinkhalle, das Gasthaus unter den Nagel reißen.

Beim Aufräumen hilft Tochter Olivia tatkräftig; Bedienung Franziska Nehr unterstützt, wo sie kann, doch sie hat noch den weiblichen Kegelclub "Die rosa Pudel" im Nebensaal zu betreuen, und die "Pudel" sind schwer in Feierlaune. Auch Willi Strothmann, dorfbekannter Alkoholiker, der mehr Zeit im "Krug" als zu Hause verbringt, ist nicht gerade eine Hilfe. Dann steht die Kleinkriminelle Britt Burger vor der Tür und wird von Carsten für die Frau vom Gesundheitsamt gehalten. Während der Wirt Britt herumführt, betritt die Polizistin Klara Korn die Kneipe, um vor einem falschen Gesundheitsinspektor zu warnen ... eki