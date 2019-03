Brezen verkohlen in der Backröhre

Ein Rauchmelder löste in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Judenberg aus und sorgte am Dienstag um 23.45 Uhr für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Der akustische Ton sowie der Qualm aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss veranlassten einen Bewohner aus der Nebenwohnung, die Einsatzkräfte zu informieren. Bei Eintreffen der Polizeistreife öffnete trotz lauten Klopfens und Klingelns in der Wohnung niemand. Die Beamten traten die Tür ein und trafen den 33-jährigen Wohnungsmieter schlafend in Wohnzimmer an. Grund für die starke Rauchentwicklung waren mehrere Aufbackbrezen, die der Mann in den Ofen geschoben hatte. Im Schlaf merkte der Mann nicht, dass die Brezen bereits verkohlt waren und in Rauch aufgingen. Der Mann wurde aus der Wohnung gebracht und die Wohnung ordentlich durchgelüftet. Bis auf einen Schock blieb der verhinderte Brezenbäcker unverletzt und musste sich auch nicht in ärztliche Behandlung begeben. Die verkohlten Brezen wurden durch die Feuerwehr entsorgt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den Mann, weil er gegen die Verordnung zur Verhütung von Bränden gehandelt hat. pol