Brexit Thema bei den VLF-Senioren

Am Sonntag, 17. Februar, findet um 13.30 Uhr in der Pension Weiß in Wolfsdorf ein Seniorennachmittag des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung Bad Staffelstein statt. Die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier wird über Aktuelles in der EU, zum Brexit und zur Agrarpolitik informieren und mit den VLF-Senioren diskutieren. Eine Anmeldung ist unter Telefon 09573/5849 erforderlich. red