Brettspielfreunde besuchen das Seniorenheim

Jede Menge Spaß für Groß und Klein gibt es im Seniorendomizil Haus Heinrich in Hemhofen bei den gemeinsamen Spielenachmittagen in Kooperation mit der freien Brettspielgruppe Hemhofen. Es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der jeder herzlich eingeladen ist. Rund 50 Spiele-liebhaber kamen bei der jüngsten Auflage der Veranstaltung mit ihren Lieblingsspielen vorbei und setzten sich zusammen mit den Senioren an den Tisch. Franz-Josef Würfl