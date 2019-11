Die Theatergruppe "Forchheimer Brettla" spielt "Der verflixte Wasserhahn". Die Aufführungen finden am Freitag, 22. November, Samstag, 23. November, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr

im Pfarrzentrum Verklärung Christi, Jean-Paul-Straße 4, in Forchheim statt.

Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Seit einem halben Jahr schon bittet Birgit ihren Karl, den tropfenden Wasserhahn zu reparieren. Da stellt sich der neue Hausmeister vor und erledigt die Angelegenheit noch am gleichen Tag. Er ist Witwer, in den besten Jahren, sieht gut aus und hilft auch sonst bei vielen kleinen Reparaturen. Das macht ihn bei Karl mehr als verdächtig, und die 25-jährige Ehe mit Birgit kommt ganz schön ins Wanken. Eintrittspreise: Erwachsene 8 Euro, Kinder, Studenten mit Ausweis und Menschen mit Schwerbehinderung (Ausweis) 5 Euro. Vorverkauf in Forchheim: Reiterstadel Rübner, Bammersdorfer Straße 8, Orthopädie Kmeth, Klosterstraße 1 a, "Bücherstube an der Martinskirche", St.-Martins-Straße 17, und an der Abendkasse. Die Theatergruppe bietet einen Imbiss und Getränke an. red