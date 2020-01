Das an Heilige Drei Könige gebräuchliche "Stärkeantrinken" nahm die Skilift-Gesellschaft Muggendorf wörtlich. So lud der Vorstand die Mitglieder, Freunde und Gönner zu einem gemütlichen Beisammensein mit "Stärkantrinken" in die Skihütte ein. Vor drei Jahren meinte es der Winter besser mit den "Brettlfans". Da wurde am 6. Januar die Skisaison eröffnet, und sie dauerte durchgehend bis zum Monatsende. Heuer waren die Hänge am Schützenberg grün und die Vögel dachten mit ihrem fröhlichen Gezwitscher schon an den Frühling. Das tat der Stimmung in der Hütte jedoch keinen Abbruch. Foto: Paul Pöhlmann