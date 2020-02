Bretagne - Land am westlichen Ende von Europa

Auch wenn die Anreise in die Bretagne mit dem Auto mit 1500 Kilometern recht weit ist und der Wettergott dort stets zu Scherzen aufgelegt ist, denn alle Jahreszeiten an einem Tag sind keine Seltenheit, haben Sepp und Anneliese Martin viele Urlaube in dieser herrlichen, wilden und naturbelassenen Gegend verbracht. Sie zeigen ihre Impressionen von diesen Reisen in einer Multivisionsshow am Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei Forchheim (Einlass 19 Uhr). Der Vorverkauf läuft in der Stadtbücherei Forchheim, Eintritt acht Euro. Die Bretagne bietet einzigartige landschaftliche Kontraste. Schroffe, steil abfallende Felsenküsten auf der einen, türkisfarbenes Wasser und weiße Sandstrände auf der anderen Seite. Wenn sich das Meer bei Ebbe kilometerweit zurückzieht, legt es weite Sandstrände und bizarre Felslabyrinthe frei. Dann ziehen die Muschelsammler los und suchen sich ihr Abendessen. Die Fischer kommen zu ihren Austernbänken und holen Nachschub für den Markt. Die Wind- und Kitesurfer faszinieren bei ihrem waghalsigen Tun im starken Wind. Das zeigt die Show genauso wie die malerischen Hafenstädte und kleinen Orte mit hübschen Steinhäusern und Hortensien im Hinterland. Traditionelle Umzüge und Märkte geben ein farbenfrohes Bild. Zu sehen sind aber auch Relikte aus den Kriegen der Vergangenheit: Bunker, Festungsanlagen und der U-Boot-Hafen in Lorient. Foto: Sepp Martin