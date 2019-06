"Brenzlige" Angelegenheit

Das Problem Elterntaxi (siehe oben) sieht Christian Polster auch bei den beiden Kindergärten der Firma Adidas an der Kreisstraße nach Haundorf gegeben. Der CSU-Stadtrat wies in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses darauf hin, dass manche Fahrzeuge auf dem kleinen Feldweg hinter dem Trafohäuschen beziehungsweise auf der kleinen aufgeschotterten Fläche daneben parken. Dieser "Stellplatz" liegt direkt neben der Kita und laut Polster damit viel näher als die vorgesehenen Halteplätze in "Laufweite".

Der Haundorfer sieht dadurch aber auch brenzlige Situationen, wenn die Autos dort vor dem Abbiegen nahezu stoppen müssen. Da gebe es auch schon mal gefährliche Überholmanöver. Er bat die Stadtverwaltung zu prüfen, ob man da nicht etwas dagegen machen könne.

Bürgermeister German Hacker (SPD) teilte die Sorgen des Kollegen. Man werde sich die Sache anschauen. bp