Brennholz für Sonnwendfeuer

Der Radfahrverein "Concordia" und der Musikverein Altenkunstadt laden am Samstag, 29. Juni, zu ihrer traditionellen Johannisfeier auf die Mainwiesen am "Bootshaus" ein. Bei Einbruch der Dunkelheit wird das Sonnwendfeuer entzündet. Bürger, die dafür Brennholz zur Verfügung stellen wollen, können es noch am morgigen Donnerstag und am Freitag, 28. Juni, jeweils von 17 bis 19 Uhr unter Aufsicht eines RVC-Vorstandsmitglieds am Feuerplatz anliefern. Angenommen wird nur unbehandeltes, leimfreies Holz, kein lackiertes Material. Die Johannisfeier am Samstag beginnt um 18 Uhr. Für Unterhaltungsmusik sorgen die "Altenkunstadter Musikanten". Steaks und Bratwürste vom Rost gibt es für das leibliche Wohl der Besucher. bkl