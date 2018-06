Brenner kommt ohne Ballon zum Einsatz

Feuer und Kinderprogramm



Richard Sänger



Das Wetter spielte nicht mit, und beim 22. Ballonmeeting der Raiffeisenbank Seebachgrund mussten die Heißluftballons auf der Anhöhe zwischen Hannberg und Heßdorf zum Leidwesen der Besucher am Boden bleiben. Aber der Brenner des Ballons der Raiffeisenbank wurde dennoch gebraucht, nämlich zum Anzünden des Johannisfeuers.Trotz der kühleren Temperaturen und etwas windigen Wetters konnten die Bankvorstände Edmund Kainer und Horst Ammon wieder zahlreiche Zuschauer auf der großen Wiese begrüßen. "Seit 1997 hat sich dieses Meeting als unsere größte Veranstaltung und als ein zweites Markenzeichen der Bank etabliert", erklärte Kainer.In diesem Jahr waren zwölf Ballonteams angereist und es blieb zunächst spannend, ob die Ballons aufsteigen werden. Aber die erfahrenen Piloten Armin Busch und Manfred Mühlfriedel vom Ballonsportclub Erlangen machten den Zuschauern wenig Hoffnung. Denn sie standen mit dem Wetterdienst in Verbindung und das optimale Ballonwetter stellte sich nicht ein, denn der Wind beruhigte sich nicht und ein Start der Heißluftballons war damit nicht möglich.Den Besuchern wurde trotzdem einiges geboten, für das leibliche Wohl sorgte wie immer der Stammtisch der "Nimmermüden", und den Kindern schmeckte das Eis trotz der kühlen Temperaturen. Außerdem gab es eine Hüpfburg zum Austoben und viel Spaß hatten die kleinen Gäste an der Schokokusswurfmaschine und beim Auffangen der Süßwaren. Im Info-Pavillon der Bank gab es zudem Luftballons, Süßigkeiten und passend zur WM schwarz-rot-goldene Fanartikel. Es blieb damit bei einem gemütlichen Abend mit dem Ausklang am großen Johannisfeuer.