Brennendes Kochgut qualmt heftig

Ohne schwerwiegendere Folgen ist am Dienstag gegen 15 Uhr ein Brand in Aisch verlaufen. Die Ermittlungen der vor Ort eingetroffenen Streife ergaben, dass angebranntes Kochgut die Ursache gewesen sein dürfte. Die 31-jährige Hausbesitzerin hatte kurz die Küche verlassen. Dies nutzte der dreijährige Sohn und versperrte den Zugang, sodass die Geschädigte nicht mehr in die Küche kam. In der Folge verbrannte das Kochgut und verursachte massiven Qualm im Raum. Das Kind blieb unverletzt. Nach Belüftung durch die örtliche Feuerwehr wurde festgestellt, dass kein Gebäudeschaden entstand. pol