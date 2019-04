Brennendes Auto vor Einfamilienhaus

Ein technischer Defekt sorgte am Montagmittag für ein lichterloh brennendes Auto und einen Einsatz der Feuerwehr Burkardroth. Wie die Polizei meldete, war zu dieser Tageszeit ein Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug von Bad Kissingen nach Stangenroth zu seiner Wohnanschrift unterwegs. Bereits während der Fahrt bemerkte der Fahrer einen auffälligen Geruch in seinem Wagen, und er stellte sein Auto vor seinem Wohnhaus ab. Aus dem Motorraum drang bereits Qualm ins Fahrzeuginnere, und der Mann holte schnell seinen Feuerlöscher aus der Garage. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand dieses bereits komplett in Flammen. Die bereits alarmierte Feuerwehr Burkardroth konnte den Brand löschen. Der entstandene Totalschaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro. pol