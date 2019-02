Brennender Lastzug auf A7

Erhebliche Behinderungen hat am Montagnachmittag der Motorbrand eines Sattelzuges auf der Autobahn A 7 verursacht, der die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck über mehrere Stunden beschäftigte. Gegen 13.15 Uhr war der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hammelburg und Bad Kissingen/ Oberthulba in Richtung Fulda unterwegs. Durch das Platzen des Motors geriet Motorenöl in Brand, die Sattelzugmaschine begann zu brennen. Dem 39-jährigen Fahrer gelang es, mit seinem mitgeführten Feuerlöscher den Brand zu löschen. Die Feuerwehr aus Hammelburg unterstützte die Autobahnmeisterei Oberthulba bei der Verkehrsabsicherung. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Das auslaufende Motoröl, das sich auf der mittleren und rechten Fahrspur der dort dreispurigen Fahrbahn verteilt hatte, musste mit einer Spezialreinigungsmaschine entfernt werden. Mehrere Stunden waren die rechte und mittlere Fahrspur nicht befahrbar. pol