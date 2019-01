Brennende Kerzen sind Zeichen der Freude

Der 2. Februar, Maria Lichtmess, ist der Tag von Mariä Reinigung und der Darstellung des neugeborenen Gottessohnes im Tempel. Das Fest hat den Namen von der Weihe der Kerzen in der katholischen Kirche, die man im Lauf des Jahres in der Kirche und in der Familie braucht. So wird Pfarradministrator Michal Osak am Samstag, 2. Februar, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus zu Marktschorgast auch die Kerzen segnen, die die Kirchgänger im Altarraum ablegen.

Wie heißt es doch im Benediktionale: "Auch für uns Menschen des technischen Zeitalters sind brennende Kerzen Zeichen der Freude und Hoffnung, des Gebetes und des Opfers. Sie erinnern uns zugleich daran, dass Christus sich selbst als Licht der Welt genannt hat und uns mahnt, als Kinder des Lichtes zu leben."

Die ältesten überlieferten Weihegebete sollen aus dem zehnten Jahrhundert stammen. Es heißt dort, der Herr möge die Kerze segnen "zum Gebrauch der Menschen, für die Gesundheit des Leibes und der Seele, zu Wasser und zu Lande". Aus dieser Segenskraft ist auch die Wertschätzung zu erklären, die man den geweihten Kerzen zuschrieb. Man sorgte in früheren Zeiten dafür, dass jedes Haus an Mariä Lichtmess seine Kerze erhielt. Wenn Gewitter aufzogen, Epidemien das Leben bedrohten, Frauen in Geburtsnöten lagen, ein Priester dem Kranken die letzte Wegzehrung reichte, wurde die Lichtmesskerze angezündet.

Es wird an Mariä Lichtmess auch eine Lichterprozession stattfinden, und die Frauen des Frauentreffs laden alle Interessierten herzlich zu einem Umtrunk ein. Prei