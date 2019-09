Zu einem Unfall ist es am Freitagabend in der Linnenstraße gekommen. Der Fahrer eines Jeeps verpasste eine Seitenstraße, in die er einfahren wollte. Daher bremste er sein Fahrzeug ab, um zurückzusetzen. Im gleichen Moment war eine Frau mit ihrem Auto in der Straße in gleiche Richtung unterwegs. Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro. pol