Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Viereth. Die 18-Jährige fuhr von der Seeäckerstraße in die Hauptstraße, stürzte beim Abbremsmanöver und rutschte mit ihrem Rad gegen ein Auto. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.