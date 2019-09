Bremsmanöver bleibt nicht ohne Folgen

Als ein 22-jähriger Dacia-Fahrer am Samstagvormittag auf der A 73 verkehrsbedingt stark abbremsen musste, verriss er sein Lenkrad und krachte in die Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte der Pkw über beide Fahrspuren nach rechts in die Außenschutzplanke, kippte auf die Seite und schlitterte noch einige Meter am Standstreifen, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam. Von den vier Fahrzeuginsassen im total beschädigten Dacia verletzte sich nur der Fahrer beim Aussteigen aus dem Fahrzeug leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7200 Euro.