Bremsen auch für Störche!

Wer Kinder neben und beim Überqueren der Straße schützen möchte, sollte bald anfangen. Nicht erst bei Jungen und Mädchen, die in die Schule gehen. Und auch bei Babys im Kinderwagen ist die Sicherheitsfrage noch nicht zu Ende gedacht. Wer Kinder perfekt abschotten möchte, muss schon bei den Schwangeren beginnen. Und so macht diese Schild-Storch-Kombination - gesehen von unserer Mitarbeiterin Andrea Spörlein in Strullendorf - absolut Sinn! mm