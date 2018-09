Bremse mit Gaspedal verwechselt

Auf dem Parkplatz der KissSalis Therme wollte am Dienstagmorgen ein Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug in eine Parklücke einparken. Dabei verwechselte der Mann das Bremspedal mit dem Gaspedal und krachte frontal in eine Laterne. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug derart am Laternenmast, dass es durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Zudem wurde ein daneben geparkter Ford leicht beschädigt. Am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 7000 Euro. Der Mercedes-Fahrer blieb zum Glück unverletzt. pol