Bremse mit dem Gaspedal verwechselt

Beim Rückwärtseinparken verwechselte am Dienstagmittag im Stadtteil Bug eine 73-jährige Smart-Fahrerin die Bremse mit dem Gaspedal, weshalb die Frau den Wagen gegen einen Baumstumpf fuhr. Dadurch stellte sich der Smart quer und kippte auch noch zur Seite. Die Autofahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden von knapp 5000 Euro. Autokratzer schlägt erneut zu Am Weidendamm wurde zum wiederholten Male ein dort geparkter VW Fox zerkratzt. Der Unbekannte zerkratzte den Wagen zwischen vergangenem Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, an Beifahrertüre und Kotflügel. Es entstand Sachschaden von mindestens 500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Einkauf wird teurer als erwartet Während ihres Einkaufs in einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt wurde am Dienstagmittag zwischen 13.30 und 14 Uhr einer Kundin die Handtasche gestohlen. Diese hatte die Geschädigte in ihrem Einkaufskorb verstaut, während sie im ersten Obergeschoss im Bereich eines Pralinenregals Einkäufe tätigen wollte. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete der unbekannte Täter noch verschiedene Ausweispapiere und eine Kreditkarte. Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt Einer Polizeistreife der Inspektion Bamberg-Land fiel am Dienstag kurz vor Mitternacht eine Autofahrerin in der Zollnerstraße auf, die mit ihrem Wagen in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 45-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg durchgeführt wurde. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist die Folge. Unfallflucht war schnell geklärt Am Dienstag kurz vor 10 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Pödeldorfer Straße ein grauer Toyota vom Fahrer eines blauen Pkw am Heck angefahren. Der Verursacher fuhr einfach weiter, obwohl Sachschaden von etwa 1500 Euro entstanden war. Da ein Zeuge das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren konnte, wurde der Verantwortliche schnell von der Polizei ermittelt. Halter entsteht Schaden von 3000 Euro Sachschaden von mindestens 3000 Euro richtete ein Unbekannter an einem schwarzen VW Tuareg an, der am Dienstag zwischen 9.30 und 12.45 Uhr in der Kirschäckerstraße über die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol