Bremse an einem Müllcontainer gelöst

Wegen Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ermittelt ein Beamter der Schweinfurter Polizei derzeit noch gegen Unbekannt. Der Anzeige liegt folgender Vorfall vom Montagabend zu Grunde: Vermutlich kurz nach 20 Uhr löste der Täter an einem Müllcontainer in der Straße "Galgenberg" die Feststellbremse. Dadurch machte sich der Container selbstständig und rollte den Galgenberg hinunter. Während seiner unkontrollierten Fahrt beschädigte er den linken Außenspiegel eines in der Straße abgestellten schwarzen Benz der A-Klasse. Während der augenscheinlich unbeschädigte Container unten am Galgenberg wieder zum Stehen kam, ist am Mercedes ein geschätzter Schaden von 100 Euro entstanden. Die Schweinfurter Polizei bittet unter Rufnummer 09721/ 2020 um Hinweise von Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. pol