Der SPD-Ortsverein nominierte in der Gastwirtschaft "Rosenbauer" im Stadtteil Rothenhof seine Kandidaten für die Stadtratswahl am 15. März 2020. Die von SPD-Kreisvorsitzendem Carsten Höllein geleitete Versammlung bestätigte den vom Vorstand vorgelegten Listenvorschlag, der von Zweitem Bürgermeister Thomas Lesch angeführt wird. Dieser wies darauf hin, dass die Liste ein breites Spektrum quer durch alle Altersschichten (die Kandidaten sind 18 bis 75 Jahre alt) abdecke. Lesch: "Außerdem weist die Liste ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern auf."

Arbeitsschwerpunkte genannt

Lesch zeigte in einem kurzen Rückblick auf die vergangenen fast sechs Jahre beispielhaft einige Projekte auf, die die SPD-Fraktion im Rödentaler Stadtrat mitinitiiert beziehungsweise mitgetragen hat: Sanierung der Mittelschule, Neubau des Fritz-Anke-Kindergartens, Erneuerung der Sportanlage Oeslau, Sanierung von Mietwohnungen der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, Einführung der kostenlosen Stadtbusbenutzung für Senioren ab 80 Jahren bei gleichzeitiger Schuldenreduzierung der Stadt von 11,2 auf 6,2 Millionen Euro.

Als einige Schwerpunkte der politischen Arbeit im Stadtrat für die Rödentaler SPD in den kommenden Jahren nannte der Zweite Bürgermeister unter anderem die Unterstützung vor allem von Außenstadtteilen bei der Ausstattung mit öffentlich zugänglichen Defibrillatoren, die weitere Reduzierung des Lkw-Durchgangsverkehrs auf der Ortsdurchfahrt durch Mönchröden und Oeslau, die Schaffung zusätzlicher, möglichst kostenfreier Parkplätze in Zentrumsnähe, die Ausweisung von weiteren Neubaugebieten durch sogenannte Nachverdichtung, also das Schließen von Baulücken, sowie die kostenlose Nutzung des Stadtbusses für alle Altersgruppen.

Im Internet ist die Rödentaler SPD unter www.spd-roedental.de zu finden. red