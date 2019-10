Breites Auto bleibt an Garagentor hängen

Bereits am Freitagvormittag wurde eine Autofahrerin dabei beobachtet, wie sie beim Ausfahren aus einer Tiefgarage in den Hahnweg mit der rechten Fahrzeugseite ihres VW Touran an der Halterung des Garagentores hängenblieb. Ohne sich um den am Tor entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, setzte die Dame ihre Fahrt fort. Aufgrund des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin konnte eine 33-jährige Coburgerin als Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen diese wurde nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol