Breitengüßbacher Talente weiter erfolgreich

Das war der elfte Sieg in Folge: Mit einem deutlichen 93:59 (41:31)-Erfolg bei der s. Oliver Würzburg Akadamie (7.) haben die U19-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach ihre Führung in der Hauptrunde 3 der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) gefestigt. Das Team der Trainer Mario Dugandzic und Felix Czerny blieb damit ungeschlagen.

Die Würzburger erwischten den besseren Start und gingen mit viel Intensität und Aggressivität ans Werk. Die Bamberger Brose-Talente mussten sich erst einmal darauf einstellen und hatten besonders im Reboundduell zunächst das Nachsehen. Nach den ersten zehn Minuten war die Partie beim Stand von 17:21 noch völlig offen.

Die Unterfranken zeigten sich weiterhin stark und setzten den TSV Tröster Breitengüßbach unter Druck. Zwar steigerten die Gäste nun ihre Leistungen an beiden Enden des Feldes, ließen aber vor allem an der Freiwurflinie einige Punkte liegen. Plescher und Co. blieben fokussiert und sicherten sich - vor allem auch mit einer stärkeren Intensität in der Verteidigung - eine Zehn-Punkte-Führung zur Halbzeit (41:31).

Die Halbzeitansprache von Trainer Dugandzic sollte ihre Wirkung nach dem Seitenwechsel nicht verfehlen: Die jungen Güßbacher fanden jetzt besser ins Spiel und setzten sich nun auch unter den Brettern durch. Mit Moritz Plescher und Elias Baggette führten zwei zuverlässige Guards die Bamberger auf dem Feld an und gaben den maßgeblichen Impuls für den Ausbau der TSV-Führung.

Aus den zehn Punkten Führung zur Halbzeit waren knapp 20 nach 30 Minuten geworden - diesen Vorsprung gaben die Gäste auch im Schlussviertel nicht mehr aus der Hand. Dank einer geschlossenen Teamleistung setzten sie sich deutlich mit 93:59 durch.

Für die NBBL-Jungs des TSV Tröster ist der Erfolg in Würzburg der elfte Sieg in Folge. Mit Plescher, Drell, Baggette und Köppel punkteten gleich vier Bamberger Youngster zweistellig. Am Dienstag, 19. Februar, um 20 Uhr geht es weiter mit dem Heimspiel in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle gegen die Hakro Merlins Crailsheim (5.). la TSV Tröster Breitengüßbach: Plescher (23 Punkte/6 Dreier), Drell (19), Baggette (11), Köppel (10), B. Tischler (9), Beck (7), Bulic (6), Bergmann (4), N. Tischler (2), Osei (2), Brevet, Sonnefeld