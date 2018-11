Breitengüßbacher Auswärtsschwäche setzt sich in Amberg fort

Auch bei ihrem letzten Auswärtsauftritt in der Hinrunde mussten sich die Bundesligakegler des TSV Breitengüßbach beim FEB Amberg klar mit 2:6 Mannschaftspunkten (MP) geschlagen geben. Der Gastgeber erwischte mit 3673:3503 Kegeln einen wahren Sahnetag, so dass die Gäste mit ihren erneut überschaubaren Leistungen auch diesmal in der Ferne ohne Siegchance blieben.

Zu Beginn wollte der TSV mit Christian Rennert und Mario Nüßlein den heimstarken Gastgebern aufgrund ihrer veränderten Aufstellung sofort Druck machen, doch dies gelang nur teilweise. Rennert machte gegen Florian Möhrlein einen sehr guten Eindruck und machte mit 158:145, 160:159 und 157:154 nach drei Sätzen bereits den ersten MP für die Gäste perfekt. Nüßlein gab die Startbahn mit 134:149 an Hüttner ab. Danach zeigte er ein stark verbessertes Auftreten (164:145). Jedoch war die Freude nur von sehr kurzer Dauer, denn mit schwachen 127:159 ließ er nun deutlich Federn, so dass sich Hüttner mit 613:576 Kegeln klar den Duellerfolg sicherte. Der Rückstand war mit 49 Kegeln zwar noch greifbar, dennoch keine einfache Aufgabe für das Mittelduo um Tobias Stark und Robin Parkan. TSV-Kapitän Stark machte nach Satzgleichstand auf der dritten Bahn unnötige Fehler, so dass sich der Tscheche mit 150:139 durchsetzte. Zwar war die Chance auf den MP vor dem letzten Abräumen für Stark noch gegeben, doch erneut war es Selbiges, was ihn verzweifeln ließ. Wagner nutze dies aus und setzte sich noch sehr deutlich mit 610:569 durch.

Auch Parkan hatte Schwierigkeiten mit der Amberger Anlage und musste prompt die ersten beiden Bahnen (143+149) gegen Wolfgang Häckl (161+152) abgeben. Zwar schaffte der Tscheche mit 135:133 und 137:133 noch den Ausgleich nach SP, allerdings war die Differenz aus der ersten Hälfte zu hoch, um den Duellverlust bei 564:579 Kegeln noch zu verhindern.

Bei 105 Holz Vorsprung und 3:1 MP war bereits eine Vorentscheidung für die stark aufspielenden Gastgeber gefallen, die mit Jan Hautmann und Michael Wehner auch noch zwei heiße Eisen im Feuer hatten. Für die TSVler Christian Jelitte und Manuel Bachmaier ging es nur noch darum, Ergebniskosmetik zu betreiben. Doch was die FEBler mit dem gehörigen Rückenwind auf die Anlage brachten, war Kegelsport vom Feinsten. Wehner erteilte dem unerfahreneren Bachmaier eine Lehrstunde. Mit sehr starken 634:543 demontierte er den Güßbacher, der sich zumindest in der zweiten Spielhälfte (288) wieder halbwegs in Normalform präsentierte. Was Jelitte auf der Schlussbahn ablieferte, zeigt, warum er zu den besten deutschen Spielern der Liga zählt. Mit 107 Vollen und anschließenden 81 Abräumern erspielte er mit 188:142 einen neuen Einzelbahnrekord und sorgte mit dem Tagesbestwert von 646:620 Kegeln doch noch für den zweiten Duellerfolg gegen den starken Hautmann. ts FEB Amberg - TSV Breitengüßbach 6:2

(15:9 Satzpunkte / 3673:3503 Kegel) Möhrlein - Rennert 1:3 (617:605) Hüttner - Nüßlein 3:1 (613:576) Wagner - Stark 3:1 (610:569) Häckl - Parkan 2:2 (579:564) Hautmann - Jelitte 2:2 (620:646) Wehner - Bachmaier 4:0 (634:543)