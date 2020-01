Breitengüßbach gewinnt Krimi

Einen wichtigen 6:2-Auswärtserfolg haben die Bundesliga-Kegler des TSV Breitengüßbach am 12. Spieltag beim KC Schwabsberg gefeiert. Nach mehreren Führungswechseln im Schlussabschnitt sicherten sich die Gäste vier Einzelduelle und errangen mit einem Kegelergebnis von 3626:3616 den wichtigen Sieg.

Zu Beginn der Partie lief es allerdings nicht wie geplant für die Güßbacher, die mit Mario Nüßlein und Tobias Stark in die Begegnung starteten. Heimakteur Michael Schlosser begann furios gegen Nüßlein, der einem 0:2-Satzrückstand hinterherlaufen musste. TSV-Kapitän Tobias Stark hielt den Jungnationalspieler Tim Brachtel vorerst in Zaum, verpasste es aber mit dem letzten Anwurf auf der zweiten Bahn mit 2:0 in Führung zu gehen. So bekam der Schwabsberger wieder Aufwind und nutze die Schwächephase des TSVlers eiskalt aus. Mit 607:577 Gesamtkegeln sicherte er sich den Duellerfolg. Tolle Moral bewies auf den Nebenbahnen Nüßlein, der mit dem Tagesbestwert von 648 Kegeln noch den Mannschaftspunkt (MP) sicherte.

Auch im Mittelpaar lief zunächst nichts nach Plan für die Schwarz-Gelben, denn sowohl Marco Scheuring als auch Miroslav Jelinek erwischten keinen guten Start. So gewannen ihre Kontrahenten Johannes Arnold und Stephan Drexler den ersten Satzpunkt (SP). Doch beide Güßbacher kämpften sich zurück. Scheuring zeigte eine tolle zweite Spielhälfte und gewann bei 624:609 Kegeln den nächsten MP. Jelinek profitierte auf der Schlussbahn von einem indisponierten Auftritts seines Gegners. Mit 594:573 Gesamtkegeln machte der Tscheche den dritten Duellerfolg fix.

Trotz einer 3:1-Führung nach MP und einem Polster von 45 Gesamtkegeln sollte es für die Schlussakteure Robin Parkan und Christian Jelitte noch ein heißer Kampf um den späteren Auswärtserfolg werden. Jelitte besiegte nach hartem Kampf Daniel Baier mit 618:595 Kegeln und sorgte für den vierten Duellerfolg. Doch die Oberfranken mussten um die Gesamtwertung bangen, da Parkan nicht seinen besten Tag erwischte. Erst mit zwei enorm wichtigen Neunern auf den letzten fünf Wurf schaffte der Güßbacher den Befreiungsschlag. Denn obwohl er sein Duell mit 565:623 an Zürn abgeben musste, blieben am Ende zehn Kegel Vorsprung, die den Erfolg besiegelten. ts KC Schwabsberg - TSV Breitengüßbach 2:6

(12:12 Satzpunkte, 3616:3626 Kegel) Schlosser - Nüßlein 2:2 (609:648) Brachtel - Stark 3:1 (607:577) Arnold - Scheuring 2:2 (609:624) Drexler - Jelinek 2:2 (573:594) Zürn - Parkan 2:2 (623:565) Beier - Jelitte 1:3 (595:618)