Breitenbacher Kirchweih beginnt am Freitag

Die Breitenbacher Kirchweih vom 18. bis 21. Oktober findet wieder in einem beheizten Festzelt auf dem Parkplatz hinter dem ehemaligen Jugendtreff statt. Auf dem Programm am Freitag stehen unter anderem Zeltbetrieb ab 17 Uhr, Livemusik vom Trio "Gipfelgaudi" um 19 Uhr und Barbetrieb ab 20 Uhr. Am Samstag ab 15 Uhr ist Zeltbetrieb, gegen 16 Uhr wird der Kirchweihbaum aufgestellt, ab 19 Uhr sorgt Hansi Reithmeier für Unterhaltung, und die Bar öffnet an diesem Tag ebenfalls um 20 Uhr. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen und Kirchweihgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Um 12 Uhr wird zum Mittagstisch eingeladen, Betzenaustanzen ist ab 16 Uhr, anschließend Livemusik der Pretzfelder Musikanten. Am Montag ist ist um 10 Uhr Frühschoppen, fränkische Spezialitäten werden ab 11 Uhr serviert. Das ganze Programm finden Sie in unserem Veranstaltungskalender auf www.infranken.de. red