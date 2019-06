Breitbandausbau ist Thema in der Sitzung

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Wonfurt hält am Mittwoch,

19. Juni, um 16.30 Uhr im Wonfurter Rathaus eine Sitzung. Dabei geht es um Spielgeräte für die Spielplätze und um den Breitbandausbau im Gewerbegebiet Wonfurt. Des Weiteren befassen sich die Räte mit den Anträgen auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines Gartenhauses und eines Doppelstabmattenzauns in Wonfurt. Weitere Punkte der Tagesordnung sind gewerbliche Bauanträge, der geplante Baubeginn am 1. Oktober für die Kanalsanierung in Wonfurt sowie die Klärschlammentsorgung (Einleitung der Sickerwässer Kreisabfallzentrum). red