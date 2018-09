Breitband in Heiligenstadt

Am 3. August hat die Marktgemeinde Heiligenstadt den Betreibervertrag für das Breitbandnetz mit "Bisping & Bisping" unterzeichnet. Dazu stellt die Betreiberfirma aus Lauf an der Pegnitz sich und das Projekt "Breitband Heiligenstadt" nun vor. Termine der Bürgerinformationsveranstaltungen sind am 24. September im Bürgerhaus in Hohenpölz, am 25. September in der alten Schule in Teuchatz und am 27. September ab 19.30 Uhr in der Oertelscheune in Heiligenstadt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die Bürger haben hier die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema Breitband/Glasfaser direkt an die Betreiber zu stellen. Sie werden ebenfalls über Produkte, Preise, Anschlussmöglichkeiten, Wechselmodalitäten und Zeitplan informiert. Darüber hinaus werden auch die Termine für die geplanten Bürgersprechstunden bekanntgegeben. Dort stehen Experten den Bürgern Rede und Antwort. Es können Fragen rund um den Vertrag gestellt beziehungsweise ausgefüllte Verträge abgegeben werden. Ferner besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit den Experten den Vertrag vor Ort auszufüllen. Die Termine für die Bürgersprechstunden werden auf der Internetseite des Marktes Heiligenstadt (www.markt-heiligenstadt.de) bekanntgegeben. red