Breitband-GmbH soll gegründet werden

Die Gründung einer Breitband-GmbH, die Änderung des Kalkulationszeitraums für die Wassergebühren und der Ehrungsabend 2019 sind Themen der Sitzung des Marktgemeinderates, die am Donnerstag, 31. Januar, anberaumt ist. Außerdem beschäftigen sich die Mitglieder mit der Vergabe der Desinfektionsarbeiten an den Hochbehältern zur Wasserversorgung in Kalteneggolsfeld und Teuchatz sowie mit dem Umwelttag 2019. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal. red