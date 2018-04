Breit gefächertes Angebot

Das Programm



Die städtische Sing- und Musikschule Forchheim lädt zum "Tag der offenen Tür" am Samstag, 21. April, von 14 bis 17 Uhr in die Martin-Grundschule Forchheim, Wallstraße 17, ein. Eltern und Kinder haben Gelegenheit, sich über das breit gefächerte Unterrichtsangebot der Musikschule zu informieren, die Lehrkräfte kennenzulernen, in den Unterricht hineinzuschnuppern und sich anzumelden. Der Förderverein sorgt für das leibliche Wohl.Der Programmablauf (Änderungen möglich): 14.30 Uhr musikalische Früherziehung - Spielraum Mitmachaktion; 15 Uhr musikalische Grundausbildung - Vorspiel Flöten-/Gitarrensingklasse; 15.30 Uhr Rockband-Probe. Interessierte an den Fächern Violine und Viola haben am Freitag, 27. April, von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich über dieses Unterrichtsangebot zu informieren. Nähere Informationen erteilt das Musikschulsekretariat unter Telefon 09191/714269 und gibt es im Internet unter www.forchheim.de/musikschule . red