Breikost und mehr

Spätestens mit Beginn des siebten Monats brauchen Babys mehr als Mutter-milch oder Säuglingsnahrung. Dann werden von den Eltern oft Informationen im Internet zur Einführung von Breikost gesucht. Die Auskünfte dazu sind unerschöpflich, aber leider auch oft falsch und sinnvolle Aussagen herauszufiltern ist oftmals kaum möglich. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bamberg bietet deshalb kostenlose Kurse für Eltern mit Kindern bis drei Jahren an, die sie bei einer gesundheitsförderlichen Ernährung ihrer Kinder unterstützen sollen. Ab Juli finden die Kurse auch wieder direkt in der Lehrküche im Amt am Schillerplatz 15 statt.

Die Ernährungswissenschaftlerin Katrin Butzbacher erläutert beispielsweise am 2. Juli 10 bis 12 Uhr, wie die verschiedenen Babybreie schrittweise eingeführt werden und welche Lebensmittel sich dazu eignen. Anschließend bereiten die Teilnehmer gemeinsam Breie zu und vergleichen sie mit Gläschenkost. Dabei erhalten sie auch Informationen zur Zutatenliste und führen Geschmackstests durch. Der nächste Kurs findet dann am 19. Juli von 10 bis 11.30 Uhr mit dem Thema "Zeit für Brei" statt. Anmeldungen werden unter www.weiterbildung.bayern.de angenommen. red