Ein Informationsveranstaltung mit der Hebamme Julia Beitzinger zu dem Thema "B(r)eikost mal anders - Baby led weaning" (BWL) findet am Donnerstag, den 13. Februar, auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung statt. Bei Baby BWL können Kinder selbstbestimmt essen, lernen so ihr Sättigungsgefühl besser kennen und neigen später deutlich weniger zu Übergewicht. Um mit dieser Art der Beikosteinführung zu starten, braucht es ein paar Grundlagen. Die Veranstaltung findet um 9 Uhr im Seminarraum der KEB in der Klosterstraße 17 statt. Anmeldung unbedingt erforderlich unter Telefon 09261/61767. Die Teilnahme ist kostenfrei. red