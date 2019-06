Unter dem Motto "Brecht eine Lanze" lädt das Frankenwaldtheater am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr zu einer Brechtrevue in die alte Schule, Staffel 2, ein.

Nach der erfolgreichen Aufführung der ersten Eigenproduktion im vergangenen Jahr begibt sich das Frankenwaldtheater erneut mit einer besonderen Revue aus Theater, Tanz, Kabarett und Musik auf unkonventionelle Pfade. Die Besucher erleben Stanicher und auswärtige Akteure, durchaus schräge Live-Musik vom "Frankenwaldsalonorchestervostanich" und Gesang der Gruppe "Blues Sisters Event - BSE".

Die Künstler lassen sich inspirieren von Bertold Brechts sozialkritischer "Dreigroschenoper" und weiteren Stücken sowie von Texten von Brecht, Karl Valentin und Kurt Tucholsky. Ein Kaleidoskop aus den 1930er-Jahren mit Spitzen gegen oberflächliche Heimattümeleien in der Provinz.

Karten gibt es in der Bäckerei Will in Stadtsteinach, unter der Telefonnummer 09225/956333, per E-Mail an frankenwaldtheater@t-online.de und an der Abendkasse. red