Brautpaar muss warten

Der 18. März hätte für Michelle Philippen und Nikolas Löhlein ein ganz besonderer Tag werden sollen – ihre Trauung im Standesamt Coburg war geplant. Beide hatten sich Urlaub genommen, ein paar Gäste zum Grillen eingeladen und wollten tags drauf in den Wellnessurlaub gehen. Anzug und Brautkleid lagen parat, auch der Brautstrauß war schon gebunden.

Am Dienstag um 15.15 Uhr dann die Hiobsbotschaft: Im Standesamt Coburg finden mit sofortiger Wirkung keine Vermählungen mehr statt. Amtsleiter Michael Rodenburger betont, dass seine Behörde für den persönlichen Kundenverkehr generell geschlossen sei: "Da kommen nicht nur Trauungen unter die Räder, sondern eine ganze Palette an Beurkundungen – Vaterschaftsanerkennungen und Kirchenaustritte sind zum Beispiel auch betroffen. Wir wissen das auch erst seit Dienstag." Um so bitterer für das (Beinahe-) Brautpaar aus Rossach. Tags zuvor bekamen sie noch eine Zusage, unter besonderen Bedingungen: Standesbeamter und Brautpaar – keine Trauzeugen, keine Gäste. Corona erfordert besondere Maßnahmen: Bundespräsident Markus Söder rief am Montag den Katastrophenfall aus.

Nach Angaben Rodenburgers ist der auch die Maßgabe für das aktuelle Vorgehen. Hinzu kommt, dass die Standesbeamten in Coburg ohnehin schon alle Hände voll zu tun haben, um die Beurkundung im Notbetrieb aufrecht zu erhalten – sie arbeiten in Unterbesetzung. Die Enttäuschung der Betroffenen könne er freilich verstehen, jedoch fordert er auch Verständnis für seine Lage.

Nikolas Löhlein hatte sich zwar anfangs geärgert, weiß aber auch, dass die aktuelle Situation eine besondere ist: "Dass da nicht alle in einen Raum können, ist schon logisch."

Besonderer Termin

Schade findet er es trotzdem – zumal, da der Termin nicht zufällig gewählt wurde: Sein verstorbener Großvater hätte am 18. März Geburtstag gehabt. Zum Zeitpunkt der Hochzeitsplanung (Ende Dezember) war die Pandemie in Deutschland noch kein großes Thema – also gab es keine Bedenken.

Einen Ausweichtermin gebe es aktuell noch nicht. "Wir haben erst einmal alles auf Eis gelegt und wollen keine falschen Versprechungen machen", sagt Rodenburger in dem Zusammenhang. Bis nach den Osterferien finden definitiv keine Vermählungen im Coburger Standesamt statt. Sobald sie wieder grünes Licht hätten, seien Rodenburger und seine Kollegen jedoch bei den vorliegenden Fällen um eine möglichst unbürokratische Lösung bemüht.

Für Michelle Philippen und Nikolas Löhlein heißt es also: abwarten. Ihre kirchliche Trauung hatten die beiden ohnehin erst einmal auf die lange Bank geschoben: "Die steht dann in zwei Jahren an. Die Hochzeitsreise dazu haben wir noch nicht geplant." Ihre abgesagte Trauungsfeier im kleinen Kreis haben sie kurzerhand zu einem gemütlichen Grillabend umfunktioniert – die Gäste waren schon geladen. sdö