Braun-schwarze Katze angefahren

Dass in der Sulzthaler Hauptstraße eine angefahrene Katze liegt, teilte am Montag, gegen 1.30 Uhr, ein 24-jähriger Transportfahrer der Polizei mit. Die braun-schwarze Katze wurde von den Beamten mit auf die Dienststelle genommen und am Morgen zur weiteren Versorgung zum Tierarzt gebracht, schreibt die Polizei. pol