Brauereimuseum feiert 40-jähriges Bestehen

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung des Vereins Fränkisches Brauereimuseum (FBM), das heuer 40 Jahre auf dem Michaelsberg besteht, konnte der Erste Vorsitzende, Braumeister Johannes Schulters, auch Mitglieder aus den Niederlanden, aus Dortmund und Mainz begrüßen.

Vorstandsmitglied Braumeister Winfried Nikol berichtet von der Mitgliederbewegung und der Besucherstatistik. So ist die Mitgliederzahl von 389 auf nunmehr 407 angewachsen. Auch 2018 gab es einen Besucherschwund, es kamen rund 6400 Besucher ins FBM, was wohl im Wesentlichen auf die Sanierungsmaßnahmen der Klosteranlage zurückzuführen ist und auf das heiße "Badewetter". Zu bestaunen sind derzeit 1850 Exponate, aufgeteilt auf 34 Vitrinen mit circa 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in einer der ehemals ältesten Klosterbrauereien Europas. Die authentischen Räumlichkeiten und die Exponate gelten zu Recht als einzigartig. Das Braurecht der Benediktiner geht immerhin bis ins 12. Jahrhundert zurück. Ein gut ausgestatteter Schulungs- und Seminarraum mit Bierschulungsangeboten steht ebenfalls zur Verfügung.

Die laut Kassier Ludwig Popp solide Finanzlage erlaubt es, auch künftig in den Ausbau und die Neuausrichtung zu investieren.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten: für 40 Jahre Brauereimuseum finden vom 31. Mai bis 2. Juni in den Räumlichkeiten des Museums mit verschiedenen Bieraktivitäten statt. U.a. wird es einen Sonderkrug für Sammler geben. Zu den Angeboten für die Mitglieder gehört in diesem Jahr auch eine Genuss- und Bierkult(o)urreise, die im Juni nach Schärding in Österreich, u.a. zu den Brauereien Goss und Baumgartner, eine Fahrt mit einem Brauereischiff auf dem Inn, Stift Reichersberg und zur Prösslbräu bei Regensburg führt.

Das Museum eröffnet am 3. April bis einschließlich 31. Oktober mit folgenden Öffnungszeiten wieder seine Pforten: Mittwoch bis Freitag von 13 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 11 bis 17 Uhr. Gruppenführungen sind nach Absprache auch außerhalb dieser Zeiten möglich. Die Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro, ermäßigt: 3,50 Euro, Familien: 7 Euro. red